İşte yeni haftanın kritik gündemleri: Piyasalar hareketlenebilir

Yurt içinde gelecek hafta, çarşamba günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önemli veriyi saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, haziran ayında Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 2,2 seviyesinde, yıllık ise yüzde 72,5 seviyesinde artacağı yönünde bulunuyor. Uzmanlar, enflasyonda yeni bir süreç başladığını belirtirken; düşüşün ikna edici olması için aylık yüzde 2’nin altını görmenin piyasalara moral verebileceğini vurguluyor.

Gelecek hafta pazartesi imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.