İşte yeni haftanın kritik gündemleri: Piyasalar hareketlenebilir
Küresel piyasalarda, geçen hafta Fed yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyrederken, gözler yeni haftada ABD istihdam verisinde olacak. Yurt içinde ise, dezenflasyon süreci izlenirken, Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi yakından takip edilecek.
Yurt içinde gelecek hafta, çarşamba günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önemli veriyi saat 10.00’da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, haziran ayında Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 2,2 seviyesinde, yıllık ise yüzde 72,5 seviyesinde artacağı yönünde bulunuyor. Uzmanlar, enflasyonda yeni bir süreç başladığını belirtirken; düşüşün ikna edici olması için aylık yüzde 2’nin altını görmenin piyasalara moral verebileceğini vurguluyor.
Gelecek hafta pazartesi imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.
TCMB haziranı pas geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yayımlanan karar metninde "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.
TCMB, sadeleşme adımlarına da devam ederken, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.
Türkiye Gri Liste’den çıkarıldı
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Başardık” mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin, FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" ifadesini kullandı.
ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu. ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.
Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı.