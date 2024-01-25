İşte yeni yıla işten çıkarmalarla başlayan şirketler... Yükselen faizler ve küresel ekonomik görünümün belirsizliği nedeniyle geçen yıl gündemde olan işten çıkarmalar, yeni yılda da sürüyor. Şirketlerin iş yüklerini hafifletmek için yapay zeka ve otomasyona yönelmesi işten çıkarmaların bu yıl da devam edeceğini işaret ediyor. ABD'de teknoloji başta olmak üzere pek çok sektörden şirket, yılın başından personel sayısını azaltma kararı almaya başladı.

Chicago merkezli küresel bir işe yerleştirme ve kariyer geçişi firması olan Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD'de işten çıkarmalar geçen yıl yüzde 98 arttı. Teknoloji sektöründe 168 bin 32 kişi işten çıkarıldı. Google, Amazon ve Twitch bu yıla işten çıkarma kararlarıyla başlayan şirketler arasında yer aldı. İşte yılbaşından bu yana işten çıkarma kararı alan şirketler... 1 | 14

Google Dünyanın en büyük arama motoru Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Google'dan yapılan açıklamada, donanım, sesli asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedildi. Ayrıca Google reklam satış ekibindeki yüzlerce çalışanını da işten çıkaracağını açıkladı. 2 | 14

Amazon ABD'li perakende devi Amazon'un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi. Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, çalışanlarına gönderdiği notta, sektörün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret ederek, uzun vadeli başarı için yatırımlara öncelik vermenin önemine dikkati çekti. Hopkins, yatırımları artırırken, belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını da belirlediklerini ifade ederek, bu kararların sonucunda Prime Video ve Amazon MGM Studios organizasyonundaki yüzlerce çalışanın işine son verileceğini aktardı. 3 | 14