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İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır?

Yaş dışındaki emeklilik koşullarını tamamlayan çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma sürecinde dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. SGK'dan alınan yazının işverene sunulması ve iş akdinin bu gerekçeyle sona erdirilmesi, kıdem tazminatı hakkı açısından önem taşıyor.

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İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır? - Sayfa 1

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın geçtiğimiz günlerdeki yazısında aktardığı bilgilere göre, yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

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İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır? - Sayfa 2

Önce SGK'dan yazı alınması gerekiyor

Bu kapsamda çalışanların, gerekli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladıklarını gösteren belgeyi SGK'dan almaları gerekiyor.

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İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır? - Sayfa 3

SGK'nın resmi düzenlemelerinde de emeklilik için yaş dışındaki diğer şartların tamamlanması nedeniyle işten ayrılma ayrı bir işten ayrılış nedeni olarak yer alıyor.

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İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır? - Sayfa 4

Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, çalışanların SGK yazısını almadan önce işten ayrılmamaları gerekiyor. Önce SGK'dan kıdem tazminatına hak kazanıldığını gösteren yazının alınması, ardından işverene sunularak iş akdinin sona erdirilmesi öneriliyor.

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