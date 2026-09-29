İşten ayrılacaklar dikkat! SGK yazısıyla kıdem tazminatı nasıl alınır?
Yaş dışındaki emeklilik koşullarını tamamlayan çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma sürecinde dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. SGK'dan alınan yazının işverene sunulması ve iş akdinin bu gerekçeyle sona erdirilmesi, kıdem tazminatı hakkı açısından önem taşıyor.
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın geçtiğimiz günlerdeki yazısında aktardığı bilgilere göre, yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
Önce SGK'dan yazı alınması gerekiyor
Bu kapsamda çalışanların, gerekli prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladıklarını gösteren belgeyi SGK'dan almaları gerekiyor.
SGK'nın resmi düzenlemelerinde de emeklilik için yaş dışındaki diğer şartların tamamlanması nedeniyle işten ayrılma ayrı bir işten ayrılış nedeni olarak yer alıyor.