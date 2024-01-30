İstilacı balıklara 'tadım' çözümü İstilacı balıkların çoğalmasına karşı düzenlenen ‘tadım etkinliği’ hakkında açıklama yapan Akdeniz Koruma Derneği'nden Efe Kurdaş, "Lokum, Çizgili Barbun ve Kılkuyruk Mercan türleri için etkinlik düzenledik. Umuyoruz bu balıklara yenilerini ekleyecekler. Tüketimi arttıracağız ki, bu balıklara alışacağız ve onların populasyonunu azaltarak lokal yerli türlerin yaşamasına alan açacağız." dedi.

İstilacı türler olarak adlandırılan sıcak iklimlerde yaşayan balıkların Akdeniz Bölgesi'nde de görülmeye başlanması sonrası bu türlerin sofralara kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından ‘Tadım etkinliği’ programları düzenleniyor. 1 | 5

‘Yeni Balıklar, Yeni Tatlar’ sloganı ile Muğla bölgesindeki usta şef ve restaurant sahipleri için gerçekleştirilen tadım etkinliklerinin sonuncusu Ula Şirinköy Mahallesinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlendi. 2 | 5

Tadım etkinliğinde Lokum Balığı, Kılkuyruk Mercan ve Çizgili Barbun olmak üzere üç tür istilacı balık işletme sahiplerinin ve mutfak şeflerinin damak zevkine sunuldu. 3 | 5