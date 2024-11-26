İşverenler için yeni dönem! SGK prim düzenlemesi maliyetleri katlayacak: İsa Karakaş uyardı
Düzenli prim ödeyen işverenlere sunulan 5 puanlık SGK indirimi için yeni bir model hayata geçirilecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılan değişikliklerin işverenler üzerindeki etkisini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Hükümetin bu düzenlemeyle teşvik sistemini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.
Sigorta prim teşviklerinde değişiklik yapılacağı açıklandı. Hükümet, en yaygın uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, sektör ayrımı olmaksızın tüm işverenleri kapsayacak. Yeni sistemde, SGK prim tabanının yükseltilmesi gibi değişiklikler öne çıkıyor ve bu durum, çok sayıda işvereni yakından etkileyecek.
Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve teşviklerin değerlendirilmesi kapsamında 5 puanlık indirimde neler olacağını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
Karakaş, "Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerine baktığımız zaman, bir dönem 20'ye yakın SGK teşviki vardı. Şu anda bile 15'e yakın SGK teşviği uygulanmakta ve bu teşvikler içerisinde en önemlilerinden biri de 5 puan prim teşviki.