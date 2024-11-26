İşverenler için yeni dönem! SGK prim düzenlemesi maliyetleri katlayacak: İsa Karakaş uyardı

Sigorta prim teşviklerinde değişiklik yapılacağı açıklandı. Hükümet, en yaygın uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, sektör ayrımı olmaksızın tüm işverenleri kapsayacak. Yeni sistemde, SGK prim tabanının yükseltilmesi gibi değişiklikler öne çıkıyor ve bu durum, çok sayıda işvereni yakından etkileyecek.