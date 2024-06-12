İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti
UBS, ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükseltti.
İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı.
Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti.
Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.
CNBC'ye konuşan Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu belirtti. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.