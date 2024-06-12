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  4. İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti

İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti

UBS, ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükseltti.

İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti - Sayfa 1

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı.

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İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti - Sayfa 2

Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti.

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İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti - Sayfa 3

Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.

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İsviçreli banka UBS altın fiyatlarının ortalama ve yıl sonu tahminini yükseltti - Sayfa 4

CNBC'ye konuşan Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu belirtti. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.

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