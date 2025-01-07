İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti
İzmir’de inşa edilen çok sayıda projenin altında imzası bulunan dev inşaat şirketi Viven İnşaat konkordato talep ediyor.
İnşaat sektörü beklenmedik iflas haberiyle sarsıldı. Son dönemlerde yaşanan ekonomik sebep kaynaklı iflasların ardından İzmir’de bir şirket de borçları nedeniyle iflas etti.
egedesonsoz.com’daki habere göre; Merkezi İzmir’de bulunan Viven İnşaat iflas talebinde bulundu. İnşaat sahasında yaşanan ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası ile gündeme gelen dev şirket hakkında borçlarına karşılık dava açıldı.
Rasa Mühendislik isimli şirket alacaklarından dolayı mahkemeye başvurarak Viven Grup İnşaat hakkında iflas kararının verilmesini istedi.
VİVEN İNŞAAT HAKKINDA İFLAS TALEBİ
Şirket başvurusunda, Viven Grup İnşaat Şirketi’nin “İzmir Viven Alaçatıport L blok (901) ve Resort 1. Etap Projesi’nin onarım ve güçlendirme işlerini yaptığını ancak karşı tarafın faturaları ödemediğini ileri sürdü. Şirket, Viven İnşaat’ın yasal süreç içerisinde faturalara itiraz etmediğini de belirtti.