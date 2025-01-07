İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti

VİVEN İNŞAAT HAKKINDA İFLAS TALEBİ

Şirket başvurusunda, Viven Grup İnşaat Şirketi’nin “İzmir Viven Alaçatıport L blok (901) ve Resort 1. Etap Projesi’nin onarım ve güçlendirme işlerini yaptığını ancak karşı tarafın faturaları ödemediğini ileri sürdü. Şirket, Viven İnşaat’ın yasal süreç içerisinde faturalara itiraz etmediğini de belirtti.