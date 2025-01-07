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  4. İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti

İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti

İzmir’de inşa edilen çok sayıda projenin altında imzası bulunan dev inşaat şirketi Viven İnşaat konkordato talep ediyor.

İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti - Sayfa 1

İnşaat sektörü beklenmedik iflas haberiyle sarsıldı. Son dönemlerde yaşanan ekonomik sebep kaynaklı iflasların ardından İzmir’de bir şirket de borçları nedeniyle iflas etti.

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İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti - Sayfa 2

egedesonsoz.com’daki habere göre; Merkezi İzmir’de bulunan Viven İnşaat iflas talebinde bulundu. İnşaat sahasında yaşanan ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası ile gündeme gelen dev şirket hakkında borçlarına karşılık dava açıldı.

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İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti - Sayfa 3

Rasa Mühendislik isimli şirket alacaklarından dolayı mahkemeye başvurarak Viven Grup İnşaat hakkında iflas kararının verilmesini istedi.

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İzmir’de çok sayıda projeye imza atmıştı ; İnşaat devi iflas talep etti - Sayfa 4

VİVEN İNŞAAT HAKKINDA İFLAS TALEBİ

Şirket başvurusunda, Viven Grup İnşaat Şirketi’nin “İzmir Viven Alaçatıport L blok (901) ve Resort 1. Etap Projesi’nin onarım ve güçlendirme işlerini yaptığını ancak karşı tarafın faturaları ödemediğini ileri sürdü. Şirket, Viven İnşaat’ın yasal süreç içerisinde faturalara itiraz etmediğini de belirtti.

 

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