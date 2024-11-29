İzmir’in Maldivleri olarak bilinen ‘Garip Adası’ icradan satılık! İhaleye çıkıyor
Dikili’deki "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen 'İzmir’in Maldivleri' olarak anılan 'Garip Adası' icradan 1 milyar 73 milyon lira muhammen bedel ile satılığa çıktı. 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınan ada, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMFS’ye geçmişti.
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki Garip Adası icradan satılığa çıktı. Türkiye’nin 64 adasından biri olan İzmir Dikili İlçesi Bademli koyu açıklarındaki Garip Adası doğal güzellikleri nedeniyle ‘Maldivler’ olarak anılıyor.
Garip Adası ihaleye çıkıyor
Toplam 357 bin 731 metrekarelik ada Dikili İcra Dairesi tarafından 22 –29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak ihale ile 1 milyar 73 milyon 854 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkacak.
İzmir'in Maldivleri'nde 350 milyon dolar yatırım
Turistik gezilerin de düzlendiği adanın icradan satış hikayesi ise 2010 yılına dayanıyor. Ada FETÖ soruşturması kapsamında şirkete kayyum atanan Fİ Yapı'da bulunuyordu.
Adadaki projeye 'Fİ İsland' adı verilmişti
Adanın Fİ Yapı’ya geçtiği 28 Nisan 2010 tarihinde şirket tarafından yapılan basın toplantısı ile açıklanmıştı. Açıklamada, Garip Adası’nın 32 milyon dolara satın alındığı, 350 milyon dolar yatırım yapılacağı, 5 yıldızlı otel inşa edileceği, toplam inşaat alanının 200 bin metrekare olacağı, 5 bin yatak kapasitesi bulunacağı ve yılda 9 ay hizmet vereceği kamuoyu ile paylaşıldı. Projeye ise Fİ İsland adı verilmişti.