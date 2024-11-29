İzmir’in Maldivleri olarak bilinen ‘Garip Adası’ icradan satılık! İhaleye çıkıyor

Adadaki projeye 'Fİ İsland' adı verilmişti

Adanın Fİ Yapı’ya geçtiği 28 Nisan 2010 tarihinde şirket tarafından yapılan basın toplantısı ile açıklanmıştı. Açıklamada, Garip Adası’nın 32 milyon dolara satın alındığı, 350 milyon dolar yatırım yapılacağı, 5 yıldızlı otel inşa edileceği, toplam inşaat alanının 200 bin metrekare olacağı, 5 bin yatak kapasitesi bulunacağı ve yılda 9 ay hizmet vereceği kamuoyu ile paylaşıldı. Projeye ise Fİ İsland adı verilmişti.