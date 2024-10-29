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  4. Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin

Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin

Ülkemizde de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubukları satıştan kaldırılıyor

Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin - Sayfa 1

Üst üste yaşanan domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti, ilaçlı yoğurt, nişastalı peynir gibi skandalların ardından gıdadaki ifşalar yayılmaya devam ediyor.

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Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin - Sayfa 2

Bakanlığın ülkemizdeki faaliyetleri devam ederken yenicaggazetesi.com.tr tarafından paylaşılan bir habere göre fecaat bir durum da Almanya’da yaşandı.

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Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin - Sayfa 3

ÜRÜNLERİN İADESİ İSTENDİ

Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı.

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Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin - Sayfa 4

Almanya'daki Go Asia mağazalarında bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı. Tüketiciler, etkilenen ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri konusunda bilgilendirildi.

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