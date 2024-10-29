Jelibonlarıyla ünlü markada skandal * Market raflarından toplatılıyor, müşteriler iade etsin
Ülkemizde de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubukları satıştan kaldırılıyor
Üst üste yaşanan domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti, ilaçlı yoğurt, nişastalı peynir gibi skandalların ardından gıdadaki ifşalar yayılmaya devam ediyor.
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Bakanlığın ülkemizdeki faaliyetleri devam ederken yenicaggazetesi.com.tr tarafından paylaşılan bir habere göre fecaat bir durum da Almanya’da yaşandı.
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ÜRÜNLERİN İADESİ İSTENDİ
Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı.
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