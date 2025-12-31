  1. Ekonomim
  4. J.P Morgan 6 hisse için hedef fiyatları açıkladı! İki hissede yüzde 101 potansiyel var

Global yatırım bankası J.P. Morgan, Borsa İstanbul’da işlem gören 6 büyük firma adına hedef fiyatlarını güncelledi. Raporda bilhassa Türk Hava Yolları ve Arçelik hisseleri öne çıkarken, bu iki hisse için yüzde 101’e varan yükseliş potansiyeli hesaplandı.

J.P. Morgan’ın yayımladığı son analiz raporu, Borsa İstanbul’da seçili hisseler için dikkat çekici beklentiler ortaya koyarken; TOFAŞ’tan Migros’a uzanan listede birçok şirket için mevcut fiyatların oldukça üzerinde hedef seviyeler belirlendi.

1. TOFAŞ (TOASO): Anlık 234 ₺, %38 Potansiyel, Hedef 327 ₺

2. Türk Hava Yolları (THYAO): Anlık 270,50 ₺, %101 Potansiyel, Hedef 547 ₺

3. BİM (BIMAS): Anlık 533 ₺, %72 Potansiyel, Hedef 914 ₺

