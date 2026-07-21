JPMorgan, Türk tahvillerinde rotayı yeniden çizdi: Hangi şirketler öne çıktı?
JPMorgan, makroekonomik istikrar ve yüksek getiri potansiyelini gerekçe göstererek çok sayıda Türk şirketi ve banka tahviline yönelik tavsiyesini yükseltirken, bankalar, Ülker ile çimento şirketlerini öne çıkardı; Arçelik ve Şişecam için ise görünümünü aşağı yönlü revize etti.
JPMorgan, "makroekonomik istikrar, yüksek getiriler ve savaş sonrası zayıf performans" gerekçeleriyle çok sayıda Türk şirketi ve banka tahviline yönelik tavsiyesini "ağırlığını artır" (overweight) seviyesine yükseltti. Aralarında Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi’nin de olduğu analistler, erken seçim riskinin azalması ve TL’de istikrar beklentisinin makroekonomik görünüme yönelik güveni desteklediğini belirtti.
Raporda, yüzde 8-11 arası getiri sunan birçok Türk şirketi ve banka tahvilinin, makul kredi kalitesi dikkate alındığında “sağlıklı ve piyasanın üzerinde carry getirisi” sunduğu ifade edildi.
JPMorgan’ın ana şirket tahvili endeksindeki Türkiye segmentinin, savaşın başlamasından bu yana diğer gelişmekte olan ülke tahvillerinin 70 baz puan gerisinde kaldığı, ayrıca Türkiye devlet tahvillerine kıyasla da zayıf performans gösterdiği vurgulandı.
Bununla birlikte analistler, İran’daki savaşın sürmesi ve şirket kârlılıklarına ilişkin öngörülebilirliğin azalması nedeniyle toplam getiri potansiyelinin sınırlı kalabileceği uyarısında bulundu.
Bankalar, Ülker ve çimentoya pozitif revizyon
Bankaların Tier 2 ve sürekli (perpetual) tahvilleri için tavsiye “ağırlığını artır” seviyesine yükseltildi.