JPMorgan, Türk tahvillerinde rotayı yeniden çizdi: Hangi şirketler öne çıktı?

JPMorgan, "makroekonomik istikrar, yüksek getiriler ve savaş sonrası zayıf performans" gerekçeleriyle çok sayıda Türk şirketi ve banka tahviline yönelik tavsiyesini "ağırlığını artır" (overweight) seviyesine yükseltti. Aralarında Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi’nin de olduğu analistler, erken seçim riskinin azalması ve TL’de istikrar beklentisinin makroekonomik görünüme yönelik güveni desteklediğini belirtti.

Raporda, yüzde 8-11 arası getiri sunan birçok Türk şirketi ve banka tahvilinin, makul kredi kalitesi dikkate alındığında “sağlıklı ve piyasanın üzerinde carry getirisi” sunduğu ifade edildi.