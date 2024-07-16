Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi
Son toplantısını 2 Temmuz’da yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Masadaki önemli konulardan birisi de deprem konutları olacak. Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da konuşulması bekleniyor.
Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek.
Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.
Bu kapsamda Suriye ile normalleşme süreci, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları ele alınacak.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Kabine'de depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.