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  4. Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi

Son toplantısını 2 Temmuz’da yapan Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Masadaki önemli konulardan birisi de deprem konutları olacak. Kabinede depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da konuşulması bekleniyor.

Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi - Sayfa 1

Kabinede, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik adımlar gözden geçirilecek.

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Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi - Sayfa 2

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının masaya yatıralacağı toplantıda, dış politikadaki son gelişmeler de değerlendirilecek.

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Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi - Sayfa 3

Bu kapsamda Suriye ile normalleşme süreci, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomasi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları ele alınacak.

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Kabine toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında: Deprem konutlarında yüzde 50 indirim beklentisi - Sayfa 4

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Kabine'de depremzedeler için yaptırılan konutlarının ödeme şartlarıyla ilgili çalışmanın da gündeme gelmesi öngörülüyor.

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