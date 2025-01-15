Kaçak elektrik kullanımına tedbirler geliyor! Sayaçlar fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak
Kaçak elektrikle mücadelede için önlemler alınıyor. Sayaçlar artık fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak. EPDK’nın aldığı tedbirle sayaca ulaşılamaması halinde sonradan düzeltilmek üzere hanelerin ve iş yerlerinin aynı dönem geçmiş tüketim verileri dikkate alınarak fatura kesilecek.
Kaçak elektriğe karşı tebirler devreye alınıyor. Kaçak kullanıma ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bir dizi önlem aldı. Artık sayaçlar fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak. Görevlinin sayaca erişememsi halinde işyeri ve eve ait ait aynı dönem geçmiş elektrik tüketim verileri dikkate alınacak. Fatura da bu verilere göre düzenlenecek.
Su, doğalgaz ve internet bilgileri kullanılacak
Düzenlenme ile kaçak elektrik tespit ve tahakkuk işlemleri için su, doğalgaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek. EPDK tarafından belirlenen yüksek kayıplı şirketlerin lisansları kapsamında yer alan dağıtım bölgelerinde, kaçak kullanımın yüksek olması veya ilgili görevli tedarik şirketi tarafından borçtan dolayı kesme talebinin toplam tüketici sayısının yüzde 50’sinden fazla olması durumunda; dağıtım tesisine bağlı düzenli tüketicilerin enerji tedarikinin sağlanması şartıyla, fider bazlı (trafo veya tesis) enerji kesintisi yapılabilecek.
Kesme işleminde tüketici müdahalesini engelleyen sayaç takılacak
Mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin kullanım yerindeki sayaç, dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.
Uzaktan okuma-izleme geliyor
Sayaca ulaşılamazsa sonradan düzeltilmek kaydıyla, kullanım yerine ait aynı dönem geçmiş tüketim verileri dikkate alınarak fatura düzenlenecek. Ayrıca, kaçak elektrik tespiti için tarih ve konum bilgisi içerecek şekilde fotoğraf veya video ile kayıt altına alınması ve uzaktan okuma-izleme gibi teknolojik imkânlar kullanılabilecek. Bu durumda, sahada tespit yapıldığında gerekli düzeltmeler dağıtım şirketi tarafından yapılabilecek.