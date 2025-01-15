Kaçak elektrik kullanımına tedbirler geliyor! Sayaçlar fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak

Su, doğalgaz ve internet bilgileri kullanılacak

Düzenlenme ile kaçak elektrik tespit ve tahakkuk işlemleri için su, doğalgaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek. EPDK tarafından belirlenen yüksek kayıplı şirketlerin lisansları kapsamında yer alan dağıtım bölgelerinde, kaçak kullanımın yüksek olması veya ilgili görevli tedarik şirketi tarafından borçtan dolayı kesme talebinin toplam tüketici sayısının yüzde 50’sinden fazla olması durumunda; dağıtım tesisine bağlı düzenli tüketicilerin enerji tedarikinin sağlanması şartıyla, fider bazlı (trafo veya tesis) enerji kesintisi yapılabilecek.