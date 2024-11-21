Kademeli emeklilik, asgari ücret, emekli maaşı, refah payı! SGK Uzmanı Karakaş değerlendirdi

Kademeli emeklilik ile ilgili düzenleme Meclis'e gelecek mi?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe ve emeklilikte adalet konularının TBMM’de en çok konuşulan konuların başında olduğunu dikkat çekerek, “Uzun süredir Meclis’te bütçe görüşmeleri vardı. Bu görüşmelerde dahi ilk sırada emeklilikte kademe vardı. Hep tartışıldı. Çok sayıda mağdur arkadaşımız, staj bekleyenler, erken emeklilik bekleyen kadınlar, doğum borçlanması, kamuda çalışanların askerlik eşitliği, Bağ-Kur prim eşitliği bekleyenler, tescil mağdurları ihya mağdurları, GSS ve borçlanma affı bekleyenler, taşeronda kadro bekleyenler gözü Meclis’teydi. Meclis’e bir torba kanun geldi. Meclis’te kademeli emeklilik tartışmaları görüşmelerde dile getirildi. Ancak henüz kademeli emeklilik için Meclis’e bir kanun teklifi gelmedi. Diğer mağdurlar tarafında da iktidar tarafında bir kanun teklifi yok” dedi.