Kademeli emeklilik, asgari ücret, emekli maaşı, refah payı! SGK Uzmanı Karakaş değerlendirdi
2024’ün sonuna yaklaşılırken kamuoyunun gündeminde emekli maaşları, refah payı, asgari ücret, en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenleme ve kademeli emeklilik ile ilgili gelişmeler var. Yeni yılda yapılacak değişiklikler ile ilgili Meclis gündeminde olan konuları değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, aralık ayını işaret ederek yapılacak kanun değişiklikleri ve kanun teklifleri ile ilgili detayları paylaştı.
Yıl sonuna geri sayım devam ederken kamuoyunda maaş zamları gündemden düşmüyor. Milyonlarca çalışan ve emekli hükümetin yapacağı düzenlemeleri ve özellikle de 2025 yılı asgari ücretini merak ediyor.
Hükümetin masasında öncelikli olarak asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve refah payı ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni torba kanun ve Meclis’te en çok konuşulan mağdurlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Kademeli emeklilik ile ilgili düzenleme Meclis'e gelecek mi?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe ve emeklilikte adalet konularının TBMM’de en çok konuşulan konuların başında olduğunu dikkat çekerek, “Uzun süredir Meclis’te bütçe görüşmeleri vardı. Bu görüşmelerde dahi ilk sırada emeklilikte kademe vardı. Hep tartışıldı. Çok sayıda mağdur arkadaşımız, staj bekleyenler, erken emeklilik bekleyen kadınlar, doğum borçlanması, kamuda çalışanların askerlik eşitliği, Bağ-Kur prim eşitliği bekleyenler, tescil mağdurları ihya mağdurları, GSS ve borçlanma affı bekleyenler, taşeronda kadro bekleyenler gözü Meclis’teydi. Meclis’e bir torba kanun geldi. Meclis’te kademeli emeklilik tartışmaları görüşmelerde dile getirildi. Ancak henüz kademeli emeklilik için Meclis’e bir kanun teklifi gelmedi. Diğer mağdurlar tarafında da iktidar tarafında bir kanun teklifi yok” dedi.