Kademeli emeklilik için kritik açıklama! SGK Başuzmanı Karakaş tarih verdi: Ankara'nın gündeminde

"YAŞ KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENSİN"

23 yıl çalışarak 9 bin prim günü doldurmuş olmasına rağmen emekli olamayanların da bulunduğu bu grup, yaş koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesini talep ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, emeklilik şartlarının kendileri için daha hakkaniyetli hale getirilmesi gerektiğini savunarak tepkilerini dile getiriyorlar.