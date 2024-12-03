Kademeli emeklilik için kritik açıklama! SGK Başuzmanı Karakaş tarih verdi: Ankara'nın gündeminde
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler, milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin dikkat çekici bir açıklama SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi.
1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan, ancak EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişi, kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklenti içinde. Özellikle bir günle dahi EYT dışında kalan ve 17 yıl daha çalışmak zorunda kalan çalışanlar, bu durumu adaletsiz buluyor.
"YAŞ KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENSİN"
23 yıl çalışarak 9 bin prim günü doldurmuş olmasına rağmen emekli olamayanların da bulunduğu bu grup, yaş koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesini talep ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler, emeklilik şartlarının kendileri için daha hakkaniyetli hale getirilmesi gerektiğini savunarak tepkilerini dile getiriyorlar.
Ekonomi yönetimi, EYT’nin neden olduğu olumsuz maliyet tablosunu gerekçe göstererek, yeni bir emeklilik düzenlemesine şu an için sıcak bakmadığını ifade etmişti. Ancak SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirme ile dikkatleri üzerine çekti.