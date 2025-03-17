Kademeli emeklilikte kritik değişiklik! Yaş farkı 2'den 20'ye yükseldi: Yasa teklifi masada
EYT yasasının ardından emeklilik şartlarındaki eşitsizlikler daha da belirginleşti. Çalışanlar, özellikle yaş farkı nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, kademeli emeklilik düzenlemesi talep ediyor. Yeni düzenlemeyle, emeklilik yaşı kademeli olarak belirlenerek bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi bekleniyor.
2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasası, emeklilik şartlarındaki eşitsizlikleri daha belirgin hale getirdi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK’lılar, yaş şartı aranmadan 5000 ila 5975 prim gününü tamamlayarak, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigorta süresi ile emekli olma hakkına sahip olabiliyor. Bu düzenleme, sigortalıların emeklilik sürecindeki adaletsizlikleri gündeme getirdi.
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihlerinde sigortalı olanlar için şartlar değişiklik gösteriyor; bu grup, 7000 prim gününü doldurduktan sonra kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli sayılabilecek. 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emekli sayılacak.
Habertürk’te yer alan habere göre, özellikle bir gün farkla emeklilik süresi 20 yıl uzayan sigortalılar, kademeli emeklilik talebinde bulanabilecek.