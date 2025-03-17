Kademeli emeklilikte kritik değişiklik! Yaş farkı 2'den 20'ye yükseldi: Yasa teklifi masada

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihlerinde sigortalı olanlar için şartlar değişiklik gösteriyor; bu grup, 7000 prim gününü doldurduktan sonra kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli sayılabilecek. 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emekli sayılacak.