Kademeli emeklilikte kritik gelişme: SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan milyonlara kötü haber geldi
2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar için "kademeli emeklilik" beklentisi gündemdeki yerini korurken kademeli emeklilik bekleyenlere kötü haber İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, 7000 prim günü ve 60 yaş şartıyla emekliliğe takılan milyonlarca çalışan için önemli tarihin netleştiğini duyurdu.
Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki önemini korurken, milyonlarca kişi gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, şimdi dikkatler bu alanda yeni bir adım atılıp atılmayacağına çevrilmiş durumda.
İsa Karakaş, kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Gazetesi yazarı olan Karakaş, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin ardından, kapsam dışında kalan kesimler için “kademeli emeklilik” talebinin giderek daha fazla gündeme geldiğini ifade etti.
Uzmanlar, bu kesimin mevcut sistemde daha ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Bu nedenle yeni bir düzenleme beklentisi giderek artıyor.