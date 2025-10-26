EYT’de yaş şartı var mı? Kademeli emeklilik gelecek mi? Özgür Erdursun’dan çalışanlara kritik uyarı
Kademeli emeklilik kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar en çok EYT ve kademeli emeklilik hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Özellikle sigorta başlangıç tarihi belirli bir döneme denk gelen vatandaşlar kademeli emeklilik düzenlemesinin detaylarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli adayları için çok kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar..
EYT ve kademeli emeklilik, çalışan kesimin en fazla merak ettiği başlıkların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu iki önemli konuya dair Tgrthaber.com'a değerlendirmelerde bulundu.
Erdursun, önce EYT ve kademeli emeklilik kavramlarının kapsamını ve kimleri ilgilendirdiğini sade bir dille açıklarken, ardından kademeli emeklilik beklentisi içinde olanlara önemli uyarılar yaptı.
Erdursun, açıklamasında önce iki kavram arasındaki farklara değinerek, “Aslında kademeli emeklilik diye ayrı bir sistem yok. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar EYT kapsamındadır, bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise EYT’den yararlanamaz” ifadelerini kullandı.
EYT'DE YAŞ ŞARTI
EYT’lilerin emeklilik şartlarını açıklayan Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar, yaş şartı aranmaksızın işe başlama tarihine göre kadınlar ve erkeklerde 5000-5975 gün aralığında prim gün şartını tamamladıklarında; kadınlar 18 yaşından sonra 20 yılı, erkekler 25 yılı doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilir" ifadelerini kullandı.