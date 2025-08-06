Kademeli emeklilikte kritik viraj: SGK Uzmanı İsa Karakaş tarih vererek açıkladı
Toplu sözleşme görüşmelerinden hangi sonuçlar çıkacak? Memur ile işçi arasındaki maaş farkı nasıl daralacak? 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik bekleyenler için kritik dönemeçte merak edilen tüm soruları SGK Uzmanı İsa Karakaş tek tek yanıtladı. İşte detaylar...
SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e verdiği özel röportajda, memur ve memur emeklilerinin yaşadığı kayıplar, toplu sözleşme süreçleri ve emeklilik sistemindeki sorunlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
"MEMUR EMEKLİLERİ KAYIP YAŞADI"
Toplu görüşmelerin en önemli gündem maddesinin memur emeklileri olduğunu vurgulayan Karakaş, “Toplu görüşmelerde birinci öncelik, memur emeklilerinin 91 çeyrek altınlık kaybıdır. 2023 Temmuz ayından itibaren seyyanen zam yapılmaması nedeniyle memur emeklileri bu kaybı yaşadı.” ifadelerini kullandı.
Eskiden memurlara yapılan zamların memur emeklilerine de yansıtıldığını hatırlatan Karakaş, “75 yıldır memura gelen zamlar memur emeklilerine de veriliyordu. Ancak artık verilmedi ve seyyanen zam yapılmaması, sendikalı memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezilmesine yol açtı.” dedi.