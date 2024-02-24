Kademeli Emeklilik'te son durum: SGK Uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için tarih verdi EYT sonrası gözlerin çevrildiği Kademeli Emeklilik'te son durum... MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül TBMM'de "Vatandaşlarımızı sevindirecek talep" diyerek kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme gelmesi halinde kademeli emeklilikten kimler faydalanabilecek? SGK Uzmanı Özgür Erdursun bu konuda yakın zamanda düzenleme beklemediğini belirtirken tarih verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesi, milyonlarca çalışanın aklında şu sorunun belirlemesine yol açtı: Kademeli emeklilik çıkacak mı? EYT kapsamına girmediği için 1 yıl için 15 yıldan fazla çalışmak zorunda kalanların da aralarında bulunduğu çalışanların beklentisi kademeli emekliliğin gelmesi. 1 | 16

Kademeli emeklilik konusu TBMM’de milletvekilleri tarafından sık sık dile getiriliyor. Son olarak MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül gündem dışı yaptığı konuşmada konuya değindi. Akgül, birkaç gün önce yaptığı konuşmada, “Emeklilik sisteminin kademeli olarak düzenlenmesi vatandaşlarımızı sevindirecek talepler arasındadır” dedi. 2 | 16

MHP’li Akgül’ün “tüm vatandaşlarımızı sevindirecek talepler" arasında saydığı konular ise şöyle: * Emeklilik sisteminin kademeli olarak düzenlenmesi

* Kamu personelinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi

* Taşeron işçilere kadro tahsisi

* BAĞ-KUR’luların prim gün sayısının 7200’e düşürülerek esnafa destek olunması

* İnfaz ve koruma memurlarının ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi

* FETÖ döneminde memurlara verilen disiplin ceza affının gerçekleştirilmesi

* Emekli maaşlarının yeniden güncellenmesi 3 | 16