Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?
Son dönemin gündemi kademeli emeklilik. Milyonların beklediği kademeli emeklilik nedir, kademeli emeklilik çıkacak mı, hayata geçirilirse kademeli emeklilikten kimler yararlanabilir? İşte kademeli emeklilikle ilgili son haberler ve merak edilen tüm bilgiler…
Kademeli emeklilik çıkıyor mu?
Kademeli emeklilik en çok aranan konuların başında geliyor. Eğer yasal bir düzenleme çıkarılırsa, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayanlar kısmen emekli olabilir. Olası yasadan faydalanmak için ise prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi kriterlerin karşılanması gerekecek.
Kademeli emeklilikte son durum
Kademeli emeklilikle sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlanacak. Muhalefet kademeli emeklilik için TBMM’ye teklif verdi. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmış değil.
Kademeli emeklilikte öngörülen senaryolar ise şu şekilde:
Çalışma başlangıç tarihi: Eylül 1999 sonrası
Prim gün: 6 bin 250
Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, erkekler 45
Çalışma başlangıç tarihi: 2000 sonrası
Prim gün: 6 bin 325
Emeklilik yaşı: Kadınlar 43, Erkekler 45