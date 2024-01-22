Kademeli emeklilikte son durum: Yasal düzenleme çıkarsa kademeli emeklilikten kimler faydalanabilir?

Kademeli emeklilik çıkıyor mu?

Kademeli emeklilik en çok aranan konuların başında geliyor. Eğer yasal bir düzenleme çıkarılırsa, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayanlar kısmen emekli olabilir. Olası yasadan faydalanmak için ise prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi kriterlerin karşılanması gerekecek.