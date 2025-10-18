Kadın Çalışanlar için en iyi işverenler belli oldu: Forbes açıkladı. Çinli şirketler damga vurdu!
Forbes, 2025 yılı bazında kadınlar için en iyi işverenleri açıkladı. Çinli şirketler listeye damga vurdu. İşte kadınlar için en iyi işverenler.
Her yıl milyarderler, ülkelere göre en iyi işveren ve şirketleri açıklayan Forbes, Statista ile yürüttüğü son çalışmasıyla kadınlar için en iyi işverenleri açıkladı.
Forbes ve pazar araştırma şirketi Statista tarafından hazırlanan “2025 Dünyanın Kadınlar İçin En İyi İşverenleri” listesine Çin’den Xiaomi, JD.com (Jingdong) ve BYD gibi 17 şirket girmeyi başardı.
Forbes’un açıklamasına göre araştırma, 36 ülke ve bölgede faaliyet gösteren çok uluslu şirketleri kapsadı ve yaklaşık 120 bin kadın çalışanın görüşleriyle hazırlandı. Katılımcılar, bağımsız bir çevrim içi anket sistemi üzerinden anonim olarak yanıt verdi; böylece çalışanlar fikirlerini özgürce ifade edebildi.
Öte yandan aynı raporda S&P 500 ve Russell 3000 endekslerinde yer alan şirketlerde kadın CEO oranı ortalama %8,5 seviyesinde. Forbes’un bu yılki listesinde yer alan 400 şirketin yalnızca 35’inde kadın CEO bulunuyor; bu da toplamın yaklaşık %9’una denk geliyor. İşte kadınlar için en iyi şirketler- Küresel