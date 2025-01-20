Kadın çalışanlara 22 bin 104 lira destek! WOMEN-UP ile istihdam artırılacak
2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından kadınların hem aile yaşamının içinde kalması hem de istihdam edilebilmesi için projeler devreye alınıyor. Hükümetin uygulamaya aldığı Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek sağlanacak.
2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle pek çok proje devreye alınıyor. Özellikle kadının hem aile yaşamını hem de iş hayatını destekleyici uygulamalar devreye alınıyor. Girişimci kadın sayısını artırmak için devreye alınan ‘Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)’ kadınlar iş hayatından kopmadan istihdam edilecek. Proje hedefi için Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon Euro harcama yapılması planlanıyor.
Kadın işveren ve işçiler hedefleniyor
Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.
Projeden 2100 kadın işveren ve 2100 işçi faydalanacak
Projenin ilk uygulamasında elde edilen başarıların yankı yaratması üzerine "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2.100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.
Proje 4 ilde uygulanacak
Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. Sabah’ın haberine göre projeden, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.