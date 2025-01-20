Kadın çalışanlara 22 bin 104 lira destek! WOMEN-UP ile istihdam artırılacak

Kadın işveren ve işçiler hedefleniyor

Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.