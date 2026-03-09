Kadın istihdamı için yeni adım: Doğum izni ve destekler artıyor! Teklif ne zaman yasalaşacak?
Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte iş görmezlik ücreti 82 bin TL'den 123 bin liraya çıkacak. Ayrıca 860 bin kadına 12.7 milyar TL doğum yardımı yapıldı. Peki, devlet kadınları hem anne olmaları hem de istihdamda kalmaları için neler yapıyor? Doğum izinleri artacak mı? Yeni yasa teklifi ne zaman yasalaşacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geride kalırken, Türkiye'de kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda var olabilmeleri için devlet çalışmalarını sürdürüyor. Devletin yeni stratejisiyle kadınlar hem çocuk doğurup anne olacak hem de kariyerlerinden kopmayacak.
Kadınların doğum yaptıktan sonra istihdamda kalma oranları ne? İş bırakmada en büyük etkenler neler? Doğum yapan bir kadın işten çıkartılabilir mi? Devlet kadınları hem anne olmaları hem de istihdamda kalmaları için neler yapıyor? Doğum izinleri artacak mı? Yeni yasa teklifi ne zaman yasalaşacak? Devlet doğum yardımında kaç kadına ne kadar yardım yaptı? İşte tüm detaylar...
ÜÇTE BİRİ 6 AYDA İŞİ BIRAKIYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadının çalışma hayatında kalmasına ilişkin araştırmaya göre, bir yıl içinde doğum yapan iki anneden biri işini bırakıyor.
Doğum sonrası ilk 6 ayda kadınların yüzde 39.9'u işi bırakıyor. Bir başka değişle doğum yapan 100 kadından 40'ı çalışma hayatından çekiliyor.
Doğumdan sonra 36 aylık sürede, işi bırakan kadın oranı yüzde 72.8. 24 ayda kadınların yüzde 68.1'i, 12 ayda da yüzde 56.5'i işi bırakıyor. Doğum sonrası işten çıkan kadınların ortalama yaşı ise 30.73 seviyesinde. Kadınların doğum sonrası işi bırakmalarındaki en büyük etken ise çocuğu bakım ücreti ve düşük maaş.