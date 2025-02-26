Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek
Ev kadınlarının Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde etmesini sağlayacak sistem gündemde. Kadınların primlerinde devlet desteği sağlanacak. Ödemelerin üçte biri karşılanacak. Ev kadınları için kısmi emeklilik koşulu 4500 güne düşürülecek ve yaş şartında da indirim uygulanacak. Düzenleme için ilk kez tarih verildi.
Sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacak sistem devreye alınacak.
Kadınlar için özel bir emekliliğe sistem kurulması ve Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak prim toplayabilecekleri yeni düzenlemeler yeniden gündeme geldi.
Primler devlet desteği ile düşürülecek
Düzenlemeye göre, devlet, kadınlar için aylık prim ödemelerinin üçte birini karşılamış olacak. 4500 prim gününde kısmi emeklilik hakkı tanıması da planlanıyor.