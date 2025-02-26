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  4. Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek

Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek

Ev kadınlarının Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde etmesini sağlayacak sistem gündemde. Kadınların primlerinde devlet desteği sağlanacak. Ödemelerin üçte biri karşılanacak. Ev kadınları için kısmi emeklilik koşulu 4500 güne düşürülecek ve yaş şartında da indirim uygulanacak. Düzenleme için ilk kez tarih verildi.

Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek - Sayfa 1

Sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesini sağlayacak sistem devreye alınacak.  

 

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Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek - Sayfa 2

Kadınlar için özel bir emekliliğe sistem kurulması ve Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak prim toplayabilecekleri yeni düzenlemeler yeniden gündeme geldi.

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Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek - Sayfa 3

Primler devlet desteği ile düşürülecek 

Düzenlemeye göre, devlet, kadınlar için aylık prim ödemelerinin üçte birini karşılamış olacak. 4500 prim gününde kısmi emeklilik hakkı tanıması da planlanıyor.

 

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Kadınlara erken emeklilik yolda! Tarih verildi, prim günü düşürülecek - Sayfa 4

Yaş şartı da çocuk sayısına göre düşürülecek

 Aynı zamanda yaş şartında da indirime gidilecek. Diğer yandan çocuk sayısına göre emeklilik yaşına indirimler yapılması da gündeme gelebilir.

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