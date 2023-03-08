Kadınlara konut satışında zirve Balıkesir’in Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların yüzde 32,62'sini kadınlar alırken, bu alanda en yüksek oran yüzde 41,35 ile Balıkesir'de görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yurt genelinde 2022'de satılan 1 milyon 485 bin 622 konutun 821 bin 132'sini erkekler, 484 bin 654'ünü kadınlar aldı. 24 bin 193 konut için ortak tapu yapılırken, konutların 155 bin 643 adedini ise diğer satışlar oluşturdu. 1 | 9

Kadınlara satış oranı geçen yıl ülke genelinde yüzde 32,62 olarak gerçekleşirken, 44 ilde bu rakam ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kadınlara konut satışında zirvede yüzde 41,35 ile Balıkesir yer aldı. Kentte el değiştiren 33 bin 9 konutun 13 bin 650'sini kadınlar aldı. 2 | 9

Çanakkale yüzde 41,07 ile ikinci sırada yer alırken, kentte satılan 11 bin 917 konutun 4 bin 894'ünü kadınların aldığı görüldü. 3 | 9