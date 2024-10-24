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  4. Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?

Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar belli şartları yerine getirdiklerinde hem dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyorlar. Peki hem babadan hem eşten ayık nasıl alınır? İşte ölüm aylığı, dul maaşı için çoğu kişinin bilmediği detaylar…

Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır? - Sayfa 1

Kadınlar dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor.

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Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır? - Sayfa 2

Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm aylığı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.

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Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır? - Sayfa 3

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor.

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Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır? - Sayfa 4

Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor.

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