Kadınlara üç maaş hakkı! Çoğu kişi bu detayları bilmiyor: Hem babadan hem eşten aylık nasıl alınır?
Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar belli şartları yerine getirdiklerinde hem dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyorlar. Peki hem babadan hem eşten ayık nasıl alınır? İşte ölüm aylığı, dul maaşı için çoğu kişinin bilmediği detaylar…
Kadınlar dul maaşı da dahil olmak üzere çift maaş alabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor.
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Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm aylığı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor.
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Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor.
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