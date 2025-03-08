Kadınların ellerinde yeşillenen lezzet: Yeşil soğanın tarladan sofraya yolculuğunda kadın eli!

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, belediye olarak ilçedeki kadın istihdamına önem verdiklerini söyledi. İlçedeki kadınların son derece çalışkan olduklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın yüzde 80'i arazide çalışıyor. Geri kalan kısmı da evlerinde işçilere yemek yapıyor. Bu tesiste de yaklaşık 30 kadın arkadaşımız yeşil soğan temizliyor. Bu soğanlar ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'daki toptancı hallerine gönderiliyor. Kütahya ve diğer çevre illere de gönderildiği oluyor."