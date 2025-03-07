Kadınların konut alımı zirvede: İşte kadınların en çok konut aldığı iller
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TKGM verilerine göre konut satışları cinsiyet ayrıntısında kadınların payı artmaya devam ediyor. 2014 yılında yüzde 29 seviyesinde olan kadınların konut satışındaki payı, 2024 yılında rekor bir artışla yüzde 35 seviyesine ulaştı" dedi. Kadınların en çok konut edindiği iller de belli oldu.
Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında veriler paylaşan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam nüfusumuzun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturuyor. Türkiye genelinde konut satışlarında 2024 yılında kadınlar yüzde 35 pay ile 517 bin 528, erkekler ise yüzde 55 pay ile 819 bin 231 konut edindi. 24 bin 547 konut ise ortak alındı. Kadınlara konut satışının payı 2014 yılında yüzde 29 seviyelerindeydi" dedi.
"Kadınların en çok konut edindiği iller"
2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış verilerini de değerlendiren Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz yıl Kırıkkale, Çanakkale, Balıkesir illerimiz yüzde 42 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı illerimiz oldu. Bu illerimizi ise yüzde 41 seviyelerinde Karaman, Edirne ve Sinop illerimiz takip etti.
En az oranda kadınlara konut satışı yapılan illerimiz ise yüzde 22 ile Muş, yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan ve yüzde 24 ile Kars ve Bitlis oldu."
"Ortak alımlarda Afyonkarahisar ilk sırada"
2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında ortak yapılan konut satış sayılarına da değinen Özelmacıklı, şunları söyledi:
"Ortak alınan konutlarda ise yüzde 3,99 ile Afyonkarahisar açık ara ilk sırada yer adlı. Afyonkarahisar ilimizi yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti."