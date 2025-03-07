Kadınların konut alımı zirvede: İşte kadınların en çok konut aldığı iller

"Ortak alımlarda Afyonkarahisar ilk sırada"

2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında ortak yapılan konut satış sayılarına da değinen Özelmacıklı, şunları söyledi:

"Ortak alınan konutlarda ise yüzde 3,99 ile Afyonkarahisar açık ara ilk sırada yer adlı. Afyonkarahisar ilimizi yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti."