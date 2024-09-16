Kahve fiyatları neden artıyor?
Metropol şehirlerde bir fincan kahve fiyatı her geçen gün artıyor. Üstelik iklim krizi nedeniyle yıllar geçtikçe kahve üretimi azalabilir. Peki kahve fiyatları neden sürekli artıyor?
Fiyat artışlarında, dünyanın en büyük kahve üretim bölgelerindeki ekonomik ve çevresel faktörler etkili olurken iklim krizi nedeniyle yıllar geçtikçe kahve üretimi azalabilir.
Analist Judy Ganes, küresel piyasalarda işlem gören kavrulmamış çekirdeklerin maliyetinin artık rekor seviyede olduğunu söylüyor.
Peki bu noktaya nasıl geldik ve bu durum sabah kahvenizi ne kadar etkileyecek?
2021'de, dünyanın en büyük Arabica çekirdeği üreticisi olan Brezilya'daki ani bir don ürünlere zarar verdi. Arabica, baristaların en çok kullandığı kahve çekirdeklerinden.
Bundan doğan çekirdek açığıyla, alıcılar, genellikle hazır karışımlarda kullanılan Robusta çekirdeklerinin birincil üreticisi olan Vietnam gibi ülkelere yöneldi.