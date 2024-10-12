Kahverengi kokarcanın etkilediği "Trabzon hurması"nda hasat zamanı

Yumuşak yapısı nedeniyle ezilme ihtimali yüksek olan Trabzon hurması, kasalara özenle dizilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor. Kurutularak da tüketilebilen Trabzon hurması, bahçedeki hasadın tamamlanmasının ardından kurutulması için bir dizi işlemden geçiriliyor. Kabuğu soyulan hurma, aralarında boşluk kalacak şekilde iplere diziliyor. Daha sonra sıcak suya batırılan meyve, kuruması için yüksek bir yere asılıyor.