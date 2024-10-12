Kahverengi kokarcanın etkilediği "Trabzon hurması"nda hasat zamanı
Anavatanı Çin olmasına rağmen tarihi İpek Yolu güzergahı nedeniyle Anadolu'ya Trabzon üzerinden geldiği kabul edilen Trabzon hurması, tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcadan olumsuz etkilenen ve "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat başladı.
Karadeniz'in yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat başladı.
Mevcut hurma bahçelerinin yanı sıra Trabzon ile Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün proje ve fidan gibi destekleriyle yeni bahçeler oluşturan üreticiler, sabahın erken saatlerinde geldikleri bahçelerinde hurma topluyor.
Yumuşak yapısı nedeniyle ezilme ihtimali yüksek olan Trabzon hurması, kasalara özenle dizilmesinin ardından satışa hazır hale getiriliyor. Kurutularak da tüketilebilen Trabzon hurması, bahçedeki hasadın tamamlanmasının ardından kurutulması için bir dizi işlemden geçiriliyor. Kabuğu soyulan hurma, aralarında boşluk kalacak şekilde iplere diziliyor. Daha sonra sıcak suya batırılan meyve, kuruması için yüksek bir yere asılıyor.
Akyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, AA muhabirine, Trabzon hurmasının bölgeye uyum sağlayan meyvelerden olduğunu söyledi. Son yıllarda çiftçilerin talebi üzerine örnek hurma bahçeleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, bunu da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hibe olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.