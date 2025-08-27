Kampanyalı kredilerde faiz düştü:İşte bankalardaki kampanyalı oranlar ve 100 bin TL’nin geri ödemesi

AĞUSTOS TÜFE BEKLENİYOR

Eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gelecek hafta açıklanacak ağustos enflasyon verisi önemli bir gösterge olacak. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan çalışmada, ağustos TÜFE tahmini %1,7 olarak açıklandı. Bu tahmine göre yıllık enflasyon da 1 puanlık düşüşle %32,5’e geriliyor.