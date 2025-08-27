Kampanyalı kredilerde faiz düştü:İşte bankalardaki kampanyalı oranlar ve 100 bin TL’nin geri ödemesi
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından kredi faiz oranlarında da güncellemeler oldu. Bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını geri çekerken, bazı bankalar belli tutarlar için daha düşük oranlarda kredi kampanyası sunuyor. Bu kapsamda en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,09’a kadar geriledi. Peki hangi bankalar, hangi tutarlar için kampanyalı oranlar sunuyor? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Piyasalarda ağustos ayının son işlem günleri yaşanırken, TCMB’nin 11 Eylül’deki kritik faiz kararı da yaklaşıyor. Son olarak temmuzdaki toplantıda TCMB, politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti. Piyasalarda gelecek ayki toplantıda da indirim beklentisi öngörülüyor.
AĞUSTOS TÜFE BEKLENİYOR
Eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gelecek hafta açıklanacak ağustos enflasyon verisi önemli bir gösterge olacak. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan çalışmada, ağustos TÜFE tahmini %1,7 olarak açıklandı. Bu tahmine göre yıllık enflasyon da 1 puanlık düşüşle %32,5’e geriliyor.
KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ
Aylık enflasyonda yüzde 2’nin altında gerçekleşecek rakamlar TCMB’nin elini güçlendirirken, piyasalar tarafında da pozitif fiyatlanıyor.