Kamuda ‘çifte maaş’a rötuş, tüm araçlara takip geliyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda çifte maaş alan yöneticilerle ilgili maddede rötuş yapılacağını ve gelirlere üst sınır getirileceğini belirterek tüm araçların da gözden geçirileceğini söyledi.
Kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Komisyonda tasarruf paketiyle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda maaş sınırlamasıyla gelirlere üst sınır getirileceğini ve aşan kısmın bütçeye gelir kaydedileceğini belirterek, “Bir emanet hesabına yatırılacak. Birden fazla aldığını bildirmesi gerekiyor. Birden fazla aldığını kişi bildirmezse onu tespit etmek biraz zor olabilir” dedi.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre hiçbir şekilde kamuyla ilgisi olmayanlarla ilgili sınırlamanın da tartışma konusu olduğunu belirten Hatipoğlu, teklifteki muğlak noktaları not aldıklarını, istisna olacak hususları çalışacaklarını dile getirdi.
MAKAM ARABALARI DAHİL ARAÇ FİLOSUNA TAKİP
Tasarruf tedbirlerinin 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun tamamını kapsadığını vurgulayan Hatipoğlu, “Tüm harcama programları şu anda gözden geçiriliyor. Kamu makam araçları dahil, ihtiyaç fazlasını ilgili kamu idaresi bildirecek. İhtiyacı devam ediyorsa bildirmeyecek” dedi.