Kamuda ‘çifte maaş’a rötuş, tüm araçlara takip geliyor

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre hiçbir şekilde kamuyla ilgisi olmayanlarla ilgili sınırlamanın da tartışma konusu olduğunu belirten Hatipoğlu, teklifteki muğlak noktaları not aldıklarını, istisna olacak hususları çalışacaklarını dile getirdi.