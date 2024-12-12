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  4. Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu

Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu

Hem yaz hem de kış turizminin en önemli rotalarından olan Kapadokya’da yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, otellerde 21 Aralık-3 Ocak arasındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine doğru gittiğini dikkat çekti.

Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu - Sayfa 1

Peribacaları, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turu ile çeşitli turizm etkinliklerine sahip Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

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Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu - Sayfa 2

Çeşitli eğlence programları için hazırlıkların sürdüğü bölgedeki tesislerde, yılbaşında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu - Sayfa 3

Bölgede ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntü sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

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Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu - Sayfa 4

"Yılbaşı doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, yeni yıla turist hareketliliğinin artış gösterdiği bir atmosferde gireceklerini söyledi.

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