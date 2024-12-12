Kapadokya’da oteller doldu! Yılbaşı tatili tercihinde turistlerin gözdesi oldu
Hem yaz hem de kış turizminin en önemli rotalarından olan Kapadokya’da yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, otellerde 21 Aralık-3 Ocak arasındaki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine doğru gittiğini dikkat çekti.
Peribacaları, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turu ile çeşitli turizm etkinliklerine sahip Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Çeşitli eğlence programları için hazırlıkların sürdüğü bölgedeki tesislerde, yılbaşında yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Bölgede ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntü sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.