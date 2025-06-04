Kapalıçarşı esnafından çarpıcı altın tahmini: 3 ayda gram başına 750 TL kazanç!

"ALTIN BAYRAM VE BAYRAM SONRASI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

Bayram ve bayram sonrası altının yukarı doğru ivme kazanacağını belirten Aras Seyrekoğlu, "Altında bayram ve sonrasında ons bazında bir yükseliş bekliyoruz. Dolarda da aşağı yönlü bir esneme bekliyoruz. Altının onsunda da 3 bin 360 dolar seviyelerinden 3 bin 400 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Altın dünyada her zaman güvenli limandır.