Kapalıçarşı esnafından çarpıcı altın tahmini: 3 ayda gram başına 750 TL kazanç!
Altında yükseliş beklentisi sürüyor. 4 bin 250 lira seviyelerinde işlem gören gram altın için Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte ayrıntılar...
Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarıyla ilgili Kapalıçarşı esnafı, Kurban Bayramı ve sonrasında gram altının değer kazanmasını bekliyor. Şu anda 4 bin 250 lira seviyelerinde olan gram altının, bayram sonrası 4 bin 350 liraya çıkacağı öngörülüyor.
YIL SONU BEKLENTİ 5 BİN TL
Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Aras Seyrekoğlu, yıl sonu gram altın beklentilerinin 5 bin TL olduğunu belirtti. Ayrıca düğün sezonunun açıldığını belirten Seyrekoğlu, 3 - 4 aylık periyotta altının satışında artış beklediğini söyledi.
"KÜLÇE ALTINA RAĞBET ARTTI"
Külçe altın satışının arttığını belirten Seyrekoğlu, "Vatandaşlar yatırım olarak şu anda gram, çeyrek ve külçe altını tercih ediyorlar. Çekili altında çok satılıyordu fakat çekili altına gelen yasakla beraber külçe altına rağbet arttı. Anadolu’ya baktığımızda ise 22 ayar altın çok tercih ediliyor. 22 ayar altın 14 ayar altına göre işçilikte çok kaybettirmiyor" dedi.
"ALTIN BAYRAM VE BAYRAM SONRASI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEKTİR"
Bayram ve bayram sonrası altının yukarı doğru ivme kazanacağını belirten Aras Seyrekoğlu, "Altında bayram ve sonrasında ons bazında bir yükseliş bekliyoruz. Dolarda da aşağı yönlü bir esneme bekliyoruz. Altının onsunda da 3 bin 360 dolar seviyelerinden 3 bin 400 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Altın dünyada her zaman güvenli limandır.