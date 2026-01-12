Kar ve riskin haritası: Firma analizi

Firma analizi nedir?

Firma analizi, şirketlerin hem finansal hem operasyonel yapısını derinlemesine inceleyen bir yöntem olarak iş dünyasında önem kazanıyor. Yatırımcılar, bu analiz sayesinde hangi şirketlerin güçlü, hangilerinin riskli olduğunu görebiliyor. Analiz yalnızca geçmiş verileri değil, aynı zamanda şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor. Finansal tablolar, gelir ve gider raporları ile nakit akışı değerlendirilirken, şirketin stratejik hedefleri ve sektördeki konumu da göz önünde bulunduruluyor. Böylece hem yatırımcılar hem de yönetim ekipleri bilinçli kararlar alabiliyor. Analiz, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde ortaya çıkarıyor ve stratejik planlamalara ışık tutuyor.