Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti
Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya’da kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilinde kayak severler kayak merkezine akın etti. Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçerken, pek çok kişi hafta sonu tatilinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilinde kayakseverler pistleri doldurarak, kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının hem sıfırın altında hem de üstüne olduğu anlarda bile yapay kar takviyesi yapılmaya devam ediliyor. Pistlerde kar kalınlığı kar takviyeleriyle birlikte bir metreye yaklaştı.