  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti

Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya’da kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilinde kayak severler kayak merkezine akın etti. Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçerken, pek çok kişi hafta sonu tatilinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti - Sayfa 1

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatilinde kayakseverler pistleri doldurarak, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

1 | 10
Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti - Sayfa 2

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. 

2 | 10
Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti - Sayfa 3

Hava sıcaklığının hem sıfırın altında hem de üstüne olduğu anlarda bile yapay kar takviyesi yapılmaya devam ediliyor. Pistlerde kar kalınlığı kar takviyeleriyle birlikte bir metreye yaklaştı. 

3 | 10
Kartalkaya’da kayak sezonu erken açıldı: Pistlerde kar seviyesi 1 metreyi geçti - Sayfa 4

Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan kayak merkezinde yeni sezon açıldı. Pistleri dolduran kayakseverler hafta sonu tatilinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

4 | 10