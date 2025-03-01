Kasaplardan bu kez hileli kıyma uyarısı geldi: Ucuz fiyata kanmayın
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ete zam gelmemesi için önlemler alındı. Bazı marketlerde et fiyatları sabitlenirken, kampanya ve indirimler devreye alındı. Ancak kasaplar ucuz et ve kıymaya karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle hazır kıyma alınmaması gerektiğine dikkat çeken kasaplar “Ucuz fiyata kanmayın” uyarısı yaptı.
Ramazan ayı ile birlikte et fiyatları bazı market ve satış noktalarında sabitlendi. Vatandaşın uygun fiyata ete ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ramazan ayı boyunca kampanyalar ve indirimler de devreye alındı. Ancak bu kez ‘ucuz kıyma’da hile uyarıları geliyor.
Özellikle hazır kıyma alınmaması gerektiğini dikkat çeken kasaplar ‘Ucuz fiyatlara inanmayın’ çağrısında bulunuyor.
Erzurum'da kasaplık yapan Erdi Çelik, vatandaşları Ramazan ayı vesilesiyle özellikle kıyma alımı noktasında uyardı.
Ramazan ayında ete zam yapılmaması kararı alındı
Erzurum'da Kasaplar Odası Başkanlığı'nın Ramazan ayında ete zam yapılmaması yönünde bir karar aldığını ifade eden kasap Erdi Çelik, "Biz de ete zam gelmemesi taraftarındayız. Biz satıcıyız, tabii ki eti daha uygun fiyatta satmak istiyoruz, vatandaşı rahatlatmak istiyoruz. Hatta etin fiyatının düşmesini istiyoruz. İnsanların bu anlamda rahatlamasını, Ramazan'da herkesin et yemesini istiyoruz. Ancak ete rağbet çok fazla olduğu için fiyatında sürekli bir artış oluyor. Ramazan ile birlikte yoğunluk daha da arttı. Kasaplar odasının bize gönderdiği fiyatlar doğrultusunda et satışlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.