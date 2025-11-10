Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları
Borsa İstanbul’da kasım ayında hisse nakit temettü ödemeleri takvimi belli oldu. Hangi hisselerde, ne kadar nakit temettü ödemesi olacak?
Borsa İstanbul’da hisse yatırımcısının kasım ve aralık aylarında alacağı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Forinvest’in listelediği nakit temettü ve hisse başına brüt temettü ödemeleri şu şekilde:
Migros (MGROS) Ödenecek nakit temettü: 552.499.995,47 TL
Hisse başına ödenecek brüt temettü: 3,052 TL
Nakit temettü tarihi: 12.11.2025
Platform Turizm (PLTUR) Ödenecek nakit temettü: 79.050.000 TL
Hisse başına ödenecek brüt temettü: 0,323 TL
Nakit temettü tarihi: 13.11.2025