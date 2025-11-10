  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları

Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları

Borsa İstanbul’da kasım ayında hisse nakit temettü ödemeleri takvimi belli oldu. Hangi hisselerde, ne kadar nakit temettü ödemesi olacak?

Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da hisse yatırımcısının kasım ve aralık aylarında alacağı nakit temettü ödemeleri belli oldu. Forinvest’in listelediği nakit temettü ve hisse başına brüt temettü ödemeleri şu şekilde:

1 | 12
Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları - Sayfa 2

Migros (MGROS) Ödenecek nakit temettü: 552.499.995,47 TL

Hisse başına ödenecek brüt temettü: 3,052 TL

Nakit temettü tarihi: 12.11.2025

2 | 12
Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları - Sayfa 3

Platform Turizm (PLTUR) Ödenecek nakit temettü: 79.050.000 TL

Hisse başına ödenecek brüt temettü: 0,323 TL

Nakit temettü tarihi: 13.11.2025

3 | 12
Kasım ayı takvimi belli oldu: İşte hisselerin temettü ödeme tarihleri ve miktarları - Sayfa 4

Durukan Şekerleme (DURKN) Ödenecek nakit temettü: 3.900.000 TL

Hisse başına ödenecek brüt temettü: 0,029 TL

Nakit temettü tarihi: 14.11.2025

4 | 12