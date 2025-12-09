Kasım ayında zirve gören 10 hisse belli oldu; Yatırımcının güvenini boşa çıkarmadılar

  1. Ekonomim
Kasım ayında yatırımcının gözü halka arz hisselerindeydi. Yeni işlem görmeye başlayan PAHOL ve VAKFA’da yükselişler sınırlı kalırken, dip ve zirve seviyeleri “beklenen çıkış” için güçlü sinyaller vermedi.

Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi’nde Kasım ayında ilk kez işlem görmeye başlayan hisseler, yatırımcılara yüksek kazanç beklentisi sunarken, sınırlı performansları ve ulaştıkları zirve seviyeleriyle temkinli bir tablo ortaya koydu.

1. ECOGR: Aylık Kapanış 21,72, Aylık Fark %109, PD/DD 0,78, Ay. En Düşük 11,44, Ay. En Yüksek 31,98

2. GUNDG: Aylık Kapanış 170, Aylık Fark %81,1, PD/DD 8,7, Ay. En Düşük 79,53, Ay. En Yüksek 176

3. SMRVA: Aylık Kapanış 497,25, Aylık Fark %55,88, PD/DD 23,62, Ay. En Düşük 302,75, Ay. En Yüksek 497,25

