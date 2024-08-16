Katil ilaçlar piyasada... Fiyatlar yükseldi, tarım ilaçlarında sahtecilik arttı...

Tarım bakanlığının konuyla ilgili baskınları tüm hızıyla sürüyor. Son 1 yılda Ankara, Antalya ve Adana’da yapılan baskınlarda 30 tonun üzerinde sahte ilaç imha edildi.

Ülkemizde yıllık tarım ilacı kullanım oranının 70 bin ton civarında olduğu biliniyor, bunun yanında 50 bin ton da sahte ilaç kullanımı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan sahte tarım ilacı pazarı büyüklüğünün 100 milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.