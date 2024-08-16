Katil ilaçlar piyasada... Fiyatlar yükseldi, tarım ilaçlarında sahtecilik arttı...
Tarım ilacı fiyatları döviz kaynaklı yükselince merdiven altı üretim arttı. Bakanlığın baskınları tüm hızıyla sürerken, piyasada olduğu tahmin edilen 50 bin ton sahte tarım ilacı; kanser ve benzeri hastalıklara sebep oluyor. Ayrıca ürünleri tarlada çürütüyor, ihracatı olumsuz etkiliyor ve arı ölümlerini tetikliyor. Sahte ilaç pazarının yüz milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor.
Tarımda girdi maliyetlerinin yükselmesi sahte zirai ilaç kullanımını artırdı. Merdiven altında üretilen ve dünyaca ünlü markaların poşet, paket ve etiketleriyle satılan bu ilaçlar; insan sağlığını direkt olarak tehdit ederken, tarımsal üretime de büyük zarar veriyor.
İhraç ürünleri gümrüklerden dönüyor, ayrıca arı ölümlerini de tetikliyor. Sahte ilaçların tamamında ölüm riski taşıyan kimyasallar bulunuyor. Bazı ürünlerde eser miktarda fare zehri olduğu da ifade ediliyor.
Tarım bakanlığının konuyla ilgili baskınları tüm hızıyla sürüyor. Son 1 yılda Ankara, Antalya ve Adana’da yapılan baskınlarda 30 tonun üzerinde sahte ilaç imha edildi.
Ülkemizde yıllık tarım ilacı kullanım oranının 70 bin ton civarında olduğu biliniyor, bunun yanında 50 bin ton da sahte ilaç kullanımı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan sahte tarım ilacı pazarı büyüklüğünün 100 milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.
İnternete kadar sıçradı
Merdiven altı tarım ilacı üretiminin son 3 yılda popüler hâle geldiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Hakan Yılmaz “İlaçlama fiyatları döviz kaynaklı yükselince, bazı çiftçiler ilaçlarını çeşitli kimyasallar kullanarak kendileri üretiyor. Önceden kamyon arkasında pazarlanan sahte ilaçlar, üretim tesislerinde kurumsallaşmaya başladı. Sektör hâline geldi… Firmalar bile bu işlere girdi. Dünyada ünlü markaların poşet, bidon ve etiketleri birebir kopyalandı ve internetten satışa sunuldu. Bakanlık baskınlara devam ediyor” dedi.