Katılım bankalarında faiz oranları değişti: 500 bin TL ne kadar kazandırıyor?
TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit bırakmasının ardından katılım bankalarının güncel faiz oranları da belli oldu. Son iki haftada yaşanan düşüş eğiliminin ardından oranlarda sınırlı bir toparlanma görülürken, faiz oranları yüzde 27,90 ile yüzde 37,74 arasında değişiyor. Peki, güncel oranlara göre 500 bin TL’nin net getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Eylül’de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası, ocak ayında yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından faiz oranını üst üste beşinci toplantıda değiştirmemiş oldu.
Faiz kararının ardından katılım bankalarının yeni müşterilere sunduğu güncel faiz oranları da netleşti. Bankaların ilan ettiği oranlarda son döneme ilişkin değişimler dikkat çekerken, yatırımcıların 500 bin TL için elde edebileceği olası getiri de merak konusu oldu.
EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 37,74
Bankaların internet sitelerinde yayımladığı güncel verilere göre, yeni müşterilere sunulan en yüksek faiz oranı yüzde 37,74 ile Türkiye Finans’ta bulunuyor. Türkiye Finans’ın ardından yüzde 37,05 ile Hayat Finans, yüzde 35,91 ile Kuveyt Türk geliyor.