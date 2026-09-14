Katılım bankalarında faiz oranları değişti: 500 bin TL ne kadar kazandırıyor?

Faiz kararının ardından katılım bankalarının yeni müşterilere sunduğu güncel faiz oranları da netleşti. Bankaların ilan ettiği oranlarda son döneme ilişkin değişimler dikkat çekerken, yatırımcıların 500 bin TL için elde edebileceği olası getiri de merak konusu oldu.