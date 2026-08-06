Katılım bankalarında faiz oranları güncellendi! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi ve fonlama maliyetindeki gelişmeler, katılım bankalarının sunduğu faiz oranlarını da yakından etkiliyor. Geçen hafta en yüksek yüzde 40,38 seviyesinde bulunan faiz oranı, ağustosun ilk haftasında sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Peki, katılım bankalarının güncel faiz oranları hangi seviyeye ulaştı? 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı kazanç bankalara göre ne kadar oldu? İşte ağustosun ilk haftasına ait güncel faiz tablosu…
Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,78 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, piyasalarda gözleri yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına çevirdi. Politika faizini son toplantısında yüzde 37 seviyesinde sabit tutan TCMB'nin, piyasayı ise yaklaşık yüzde 40 fonlama maliyetiyle desteklemeyi sürdürmesi olası faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.
Yıllık enflasyonun yüzde 31,75'e gerilemesiyle birlikte enflasyon ile fonlama faizi arasındaki fark 8,25 puana yükselerek son ayların en geniş seviyesine ulaştı. Ekonomistler, oluşan bu tablonun TCMB'ye önümüzdeki dönemde faiz indirimi için daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini değerlendiriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi ve fonlama maliyeti, katılım bankalarının sunduğu faiz oranlarını belirleyen en önemli göstergeler arasında yer alıyor.