Katılım bankalarında faiz oranları güncellendi! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta en yüksek yüzde 40,38 seviyesinde bulunan faiz oranının, bu hafta sınırlı da olsa yükselmesi dikkat çekti. Bu gelişme, katılım hesabı sahiplerinin elde edeceği getirilerin de yukarı yönlü güncellenmesine neden oldu.