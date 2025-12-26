Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde merhum müzisyen, besteci, şarkıcı Kayahan Açar'a ait 5 bitişik evden oluşan deniz manzaralı 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı. 'Gönül Köşkü' için istenen ücret de belli oldu.
03 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı.
Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor.