  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde merhum müzisyen, besteci, şarkıcı Kayahan Açar'a ait 5 bitişik evden oluşan deniz manzaralı 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı. 'Gönül Köşkü' için istenen ücret de belli oldu.

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret - Sayfa 1

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde merhum müzisyen, besteci, şarkıcı Kayahan Açar'a ait 5 bitişik evden oluşan deniz manzaralı 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı.

1 | 9
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret - Sayfa 2

03 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan'ın birçok eserini bestelediği 'Gönül Köşkü' adını verdiği Gömeç'teki evi, satışa çıkarıldı.

2 | 9
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret - Sayfa 3

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar, 13 kaset ve CD'si yayımlanan usta müzisyenin köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor.

3 | 9
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı: İşte istenen ücret - Sayfa 4

Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor.

4 | 9