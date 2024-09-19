Kazancı en yüksek üniversite bölümleri! İşte mezun olduktan sonra en çok kazananlar

TÜİK, istihdam oranlarını açıkladığı raporunda "en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü, En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü, lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı ve ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü" araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.