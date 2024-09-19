Kazancı en yüksek üniversite bölümleri! İşte mezun olduktan sonra en çok kazananlar
Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz seneki verilerine göre lisans eğitiminde istihdam oranı yüzde 75.6 olarak gerçekleşmişti. Bu istihdam verilerine göre en çok kazanan üniversite bölüm mezunları da açıklandı
TÜİK, istihdam oranlarını açıkladığı raporunda "en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü, En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü, lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı ve ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü" araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.
İster istemez TÜİK'in raporunda en çok dikkat çeken araştırma ise, "Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü" incelemesi oldu. Zira çoğu kişinin tahmin bile edemeyeceği bir liste ortaya çıktı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporuna göre ortalama kazancı en yüksek üniversite bölümleri:
Data.tuik.gov.tr'de aktarılan bilgilere göre, Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.
1- Pilotaj