  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu

KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu

Türkiye’nin tarihi ve değerli şirketlerinden Koç Holding (KCHOL) hisseleri için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.

KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu - Sayfa 1

Borsanın milyonlarca yatırımcısına kazandıran Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri için tahmin yüz güldürüyor.

1 | 11
KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu - Sayfa 2

Dev şirket için en düşük fiyat beklentisi 228,10 TL olurken en yüksek rakam da 315 lira olarak açıklandı.

2 | 11
KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu - Sayfa 3

YÜZDE 84 PRİM POTANSİYELİ VAR

Konuya ilişkin bilgilerin derlendiği rotaborsa.com’daki 7 aracı kurumun beklentisi şöyle:

3 | 11
KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu - Sayfa 4
Aracı Kurum Hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye Tarih
Vakıf Yatırım 278,00 TL 303,00 TL Al 2 Mayıs 2025


4 | 11