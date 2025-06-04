KCHOL için 7 aracı kurum fiyat açıkladı * Ortalama prim potansiyeli yüzde 84 oldu
Türkiye’nin tarihi ve değerli şirketlerinden Koç Holding (KCHOL) hisseleri için 7 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Borsanın milyonlarca yatırımcısına kazandıran Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri için tahmin yüz güldürüyor.
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Dev şirket için en düşük fiyat beklentisi 228,10 TL olurken en yüksek rakam da 315 lira olarak açıklandı.
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YÜZDE 84 PRİM POTANSİYELİ VAR
Konuya ilişkin bilgilerin derlendiği rotaborsa.com’daki 7 aracı kurumun beklentisi şöyle:
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