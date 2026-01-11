KDK'dan 2026’da emekli olanlar için alarm: Maaş farkı yüzde 30’u buldu

"2026'DA EMEKLİ OLACAKLARIN MAAŞI DÜŞÜK OLACAK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emekli aylığı hesaplamasında dikkate alınan yıllık enflasyon ve büyüme verilerinin başvuru tarihine göre farklılık göstermesi, özellikle yüksek enflasyon sonrası daha düşük enflasyonlu dönemlerde emekli olanların maaşlarının, bir önceki yıla göre daha düşük bağlanmasına neden oluyor. Bu durumun devam etmesi hâlinde, 2026 yılında emekli olacakların aylıklarının da 2025’e kıyasla daha düşük olacağı uyarısı yapılıyor.