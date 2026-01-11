KDK'dan 2026’da emekli olanlar için alarm: Maaş farkı yüzde 30’u buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) raporuna göre, aynı prim günü ve kazanca sahip emekliler arasında başvuru yılına bağlı olarak ciddi maaş farkları oluşuyor. Ayrıca raporda, 2026’da bağlanacak emekli aylıklarının da 2025’e kıyasla daha düşük olabileceği uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli aylıkları arasındaki ciddi farkları incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmede, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik başvurusu yapan sigortalıların dosyaları karşılaştırıldı.
Aynı prim gün sayısına ve kazanca sahip olmalarına rağmen, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının, başvuru yapılan yıla göre değişmesi nedeniyle maaşlarda yüzde 30’a varan farklar oluştuğu belirlendi.
"2026'DA EMEKLİ OLACAKLARIN MAAŞI DÜŞÜK OLACAK"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emekli aylığı hesaplamasında dikkate alınan yıllık enflasyon ve büyüme verilerinin başvuru tarihine göre farklılık göstermesi, özellikle yüksek enflasyon sonrası daha düşük enflasyonlu dönemlerde emekli olanların maaşlarının, bir önceki yıla göre daha düşük bağlanmasına neden oluyor. Bu durumun devam etmesi hâlinde, 2026 yılında emekli olacakların aylıklarının da 2025’e kıyasla daha düşük olacağı uyarısı yapılıyor.