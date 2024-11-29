Kelepir ikinci el araçta avantajlı dönem! Fiyatlar durdu, piyasada yılbaşı hareketliği başladı
İkinci el araç piyasasında durgun günler geride kaldı. Otomobil piyasasında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. 2025 ile birlikte fiyatların artacağı endişesi ciddi alıcıları araç pazarlarına çekiyor. İkinci el araç fiyatları sabit kalırken, galericilerden şimdiden yeni yıl uyarısı geldi.
İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Uzun süredir yaprak kımıldamayan ikinci el araçta yıl sonu hareketliliği başladı. Yılbaşından sonra araç fiyatlarına zam geleceği endişesi, otomobil alacakları harekete geçirdi. Uzun süredir durgun olan piyasada kelepir araç fırsatından yararlanmak için son 30 günlük sürece girildi.
İkinci el otomobil için pazarlara akın ettiler
Bir süredir durgun seyreden ikinci el araç pazarı, 2025 yaklaşırken yeniden hareketlenmeye başladı. Yılbaşından itibaren fiyatların artacağından tedirgin olan araç almak için pazarlara akın ediyor. Otomobilde fiyatlar ise sabit görünüyor.
Araç almak isteyenler için son fırsatlar
Oto galericiler, ikinci el araç pazarında hareketlenmeler yaşandığını belirtirken, fiyatların ise artmadığını söylediler. Oto galericiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini belirterek, araç almak isteyenler için bu dönemin son fırsatlar olabileceğini ifade ettiler.
Yılbaşından sonra ikinci el araç fiyatları yükselecek
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu ifade eden oto galerici Gökhan Ardeşen, “İkinci el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep ile normalde araç fiyatlarının yükseltmesi gerekirdi, şu anda böyle bir fiyat artışı söz konusu değil. Araç alacaklar için bu son fırsat diyebiliriz. Bu dönemi biz fırsat dönemi olarak değerlendiriyoruz. İnsanlar bunu bildikleri için bu dönemleri genelde değerlendirirler. Kasım ayının başından beri yoğun bir talep var. Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz” dedi.