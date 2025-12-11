  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket

Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket

Borsada geçen hafta geri alım rüzgârı esti... BIMAS, ENERY ve DAGI güçlü hamlelerle öne çıkarken birçok şirket hisselerine destek vererek güven tazeledi.

Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket - Sayfa 1

Geçen hafta şirketlerin hisse geri alım işlemlerinde belirgin bir hareketlilik görüldü. BIMAS, ENERY ve DAGI yüksek tutarlı alımlarıyla dikkat çekerken, ESCAR ve PNLSN gibi şirketler de piyasa dalgalanmalarına karşı hisselerine güçlü destek sağlayarak yatırımcılara güven verdi.

1 | 10
Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket - Sayfa 2

BIM BIMAS 99,7 milyon TL

2 | 10
Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket - Sayfa 3

DAGI 8,08 milyon TL

3 | 10
Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket - Sayfa 4

PNLSN 3,95 milyon TL

4 | 10