Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket

Geçen hafta şirketlerin hisse geri alım işlemlerinde belirgin bir hareketlilik görüldü. BIMAS, ENERY ve DAGI yüksek tutarlı alımlarıyla dikkat çekerken, ESCAR ve PNLSN gibi şirketler de piyasa dalgalanmalarına karşı hisselerine güçlü destek sağlayarak yatırımcılara güven verdi.