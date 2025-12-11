Kendi hisselerine güvendiler, geri alım yapmaktan kaçınmadılar! İşte en çok geri alım yapan 8 şirket
Borsada geçen hafta geri alım rüzgârı esti... BIMAS, ENERY ve DAGI güçlü hamlelerle öne çıkarken birçok şirket hisselerine destek vererek güven tazeledi.
Geçen hafta şirketlerin hisse geri alım işlemlerinde belirgin bir hareketlilik görüldü. BIMAS, ENERY ve DAGI yüksek tutarlı alımlarıyla dikkat çekerken, ESCAR ve PNLSN gibi şirketler de piyasa dalgalanmalarına karşı hisselerine güçlü destek sağlayarak yatırımcılara güven verdi.
1 | 10