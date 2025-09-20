Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa çıkarıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan taşınmazları satışa çıkarıyor. Buna göre, 29 farklı ilde yer alan toplam 449 gayrimenkul, 1-2 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle alıcı bulacak.
İstanbul ve Ankara dahil 29 ilde satış yapılacak
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 29 ilde mülkiyetinde bulunan 449 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
İhale açık artırma yönetimiyle yapılacak
Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de 1'er, Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 11, Mardin'de 8, Muş'ta 6, İstanbul'da 21, Bursa'da 2, Balıkesir'de 13, İzmir'de 12, Aydın'da 2, Muğla'da 29, Antalya'da 3, Ankara'da 18, Konya'da 7, Niğde'de 4, Sivas'ta 4, Samsun'da 3, Kars'ta 6 ve Mersin'de 285 taşınmaz satışa sunulacak.